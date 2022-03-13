Как сообщает НБН со ссылкой на BBC, в Санкт-Петербурге за полчаса с начала антивоенной акции возле Гостиного двора задержали минимум 13 журналистов, а также еще 12 людей, стоявших у метро, сообщает издание «Бумага».

Не объяснили причину задержания, просто уволокли семь журналистов в маршрутку-автозак. У всех жилеты, пресс-карты. Но это никого не интересует, цель сделать так, чтобы никто ничего не освещал

— написал в телеграм-канале журналист Андрей Окунь.

Задержания на антивоенной акции на Манежной площади в Москве. pic.twitter.com/j7zV4oAcey — bbcrussian (@bbcrussian) March 13, 2022

Журналистов в этом автозаке, по его словам, везут в Кронштадт.

Это обычная практика со времен прошлогодних протестов в защиту Алексея Навального: журналистов на акциях увозят в самые удаленные от центра города отделения полиции и отпускают, но добираться обратно им приходится очень долго.

По данным «Бумаги», из второго автозака отпустили корреспондента «Коммерсанта» и других журналистов. При этом протестующие продолжают собираться на Невском проспекте.

Ранее находящийся в заключении российский борец с коррупцией Алексей Навальный призвал своих сторонников и всех неравнодушных людей выйти на акции протеста в своих городах в воскресенье в 14 часов по московскому времени.

Ранее мы сообщали о том, что в Мелитополе жители города вышли на протест против российских оккупантов