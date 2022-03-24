Об этом пишет Daily Mail, передает «НБН».

Страны Запада вводят жесткие санкции не только против российских чиновников и олигархов, но и против членов их семей. На этот раз Великобритания фактически лишила роскошной жизни падчерицу главы МИД РФ Сергея Лаврова – Полину Ковалеву. 26-летняя девушка проживает в Лондоне в квартире, стоимость, которой оценивают в более чем 4 млн. фунтов.

Полина Ковалева. Фото — focus.ua

Известно, что образование Полина тоже получила в Великобритании. Кроме того, девушка успела поработать в «Газпроме» и горнодобывающей компании Glencore. Также Ковалева является владельцем нескольких компаний. Они находятся в Лондоне.

Великобритания решила заморозить активы Ковалевой, которая является близким человеком российского министра Сергея Лаврова. Отныне девушка не сможет распоряжаться своими счетами в Соединенном Королевстве.

Стоит добавить, что матерью Полины Ковалевой является Светлана Полякова. 51-летняя женщина работает в МИД РФ. Она часто сопровождает Лаврова в заграничных поездках. СМИ называют Полякову неофициальной женой путинского министра.

Ранее Россия ввела санкции против Байдена, Блинкена и других американских чиновников, однако их высмеяли в сети.