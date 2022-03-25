Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «24 Канал».

В пятницу, 25 марта президент США Джо Байден прилетел с двухдневным визитом в Польшу. Здесь у него запланирована встреча с польским коллегой Анжеем Дудой, а также с беженцами из Украины.

Перед этими встречами глава Белого дома решил встретиться с американскими военными, которые несут службу вместе с польскими военными. Военные, с которыми пообщался Байден, находятся возле границы Польши и Украины.

В сети появились кадры встречи Байдена с военными США. На опубликованных фото и видео можно увидеть, что американские солдаты были рады видеть президента своей страны. Они общались, фотографировались и вместе пообедали пиццей.

Американский лидер поблагодарил военных США за их службу, назвав их «лучшими солдатами в мире». Во время разговора с солдатами Байден также восхитился мужеством украинского народа, который 30-й день дает отпор войскам РФ.

26 марта у Байдена запланирована встреча с президентом Польши Дудой. Также 26 марта американский лидер собирается лично пообщаться с беженцами из Украины, которые приехали в Польшу, спасаясь от российского вторжения.

Ранее Байден ответил, какой будет реакция НАТО, если РФ применит в Украине химическое оружие.