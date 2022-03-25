Как информирует «НБН» со ссылкой на «Европравду», об этом говорится в материале TVP info.

В частности, когда Дуду спросили об угрозах со стороны Москвы в отношении Варшавы, он ответил:

«У нас существует такая поговорка: «не пугай, не пугай, потому что сам в штаны наложишь». Наш народ не нападал ни на кого. Особенно на протяжении последних столетий. Наша нация всегда хочет жить в мире. А если кто-то и нападал, то это были нападения на нас».

При этом польский лидер утверждает, что его страна и народ хотят мирно жить, и только так.

Дословно из заявления Анджея Дуды:

«Нам удалось выйти из-под железного занавеса. Польша вернула полный суверенитет. Мы вернули себе независимость. Также нам удалось вернуть свободу в экономическом секторе, чтобы иметь возможность жить относительно комфортно. Все это было сделано для того, чтобы развиваться, богатеть, иметь возможность исследовать мир, а также быть гражданами мира. Мы желаем, чтобы так и дальше было. Это является нашим стремлением. Мы не хотим никого атаковать».

Также Дуда добавил, что Польша должна быть готова к такому сценарию, что кто-то может напасть на их страну.

«Но если кто-то предпримет такую попытку, он должен учитывать, что мы твердо будем стоять на защите собственной родины. Я вас хочу убедить в том, что наша страна достаточно велика для того, чтобы было где хоронить врага», — подытожил президент Польши.

К слову, стало известно о том, что у России закончились деньги на войну с Украиной.