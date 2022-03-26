Как информирует «НБН» со ссылкой на российские средства массовой информации, по словам Медведева Россия действительно может применить ядерное оружие. Более того, он перечислил, в каких случаях это произойдет.

Согласно словам Медведева, государство-оккупант может нажать на «красную кнопку» в случае, когда по ее территории будет нанесен удар с применением средств ядерного поражения.

Еще одним поводом для применения ядерного оружия Россией, по словам Медведева, станет использование против Москвы или ее союзников любого другого ядерного оружия.

Третьим поводом для применения смертельного типа вооружения Россией Медведев назвал посягательство на критическую инфраструктуру, в результате которого российские силы ядерного сдерживания будут парализованы.

И последним, четвертым поводом для использования российскими войсками ядерного оружия станет акт агрессии в отношении Российской Федерации или же ее союзников, в результате которого под угрозой могло оказаться существование государства.

В свою очередь в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, что агрессор активно стягивает дополнительные артиллерийские орудия к украинской границе.