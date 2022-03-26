Как информирует «НБН», об этом говорится в материале Dо Rzeczy. Также видео заявление польского военного опубликовал Febspot-канал UkraineWillWin.

Изначально польский военный заявил, что вышеуказанный регион является территорией «под оккупацией России с 1945 года». Далее он подчеркнул, что Калининградская область никогда русской не была. По его словам этот регион исторически принадлежал Польше.

Дословно из заявления польского генерала:

«Теперь нужно было бы заявить на этот регион свои права. Сделать так, как это было раньше с отвоеванными землями. Быть может, нужно претендовать на этот Калининградский округ, который, на мой взгляд, является частью польской территории. Мы полное право имеем выставить претензии на территорию, которая была оккупирована Россией».

В свою очередь в Российской Федерации уже успели отреагировать на такое заявление польского генерала. В частности, Константин Косачев, являющийся спикером Совфеда, подчеркнул, что польский генерал Скшипчак «прогулял все уроки истории».

Стоит отметить, что ранее бывший президент России Дмитрий Медведев сделал заявление о том, в каком случае войска РФ могут применить ядерное оружие.