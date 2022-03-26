Как информирует «НБН» со ссылкой на российские информационные агентства, ситуацию прокомментировал официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков.

Дословно из заявления Конашенкова:

«Мы заявляем на официальном уровне: никто граждан, которые пребывают в запасе, не вызывает в военные комиссариаты. Минобороны не делает этого. Мы не планируем проводить такие мероприятия. На протяжении нескольких последних дней множество граждан России мужского пола получили фейковую информацию в виде телефонных звонков, где автоответчик сообщал о том, что их вызывают в военный комиссариат».

Более того, Конашенков отметил, что все подобного рода звонки осуществляются с украинской территории. Он назвал это провокацией спецслужб Украины.

Как известно, ранее западная и украинская разведки проинформировали, что на фоне больших потерь в войне против украинского государства Российская Федерация тайно проводит мобилизацию из числа военных в запасе. Кроме того, Россия набирает наемников внутри страны, а также за границей.

При этом Дмитрий Медведев, экс-президент России, ранее озвучил условия, при которых Россия может ударить ядерным оружием.