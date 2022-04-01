Как информирует «НБН» со ссылкой на интервью бывшего командующего Североатлантического Альянса, генерала Уэсли Кларк телеканалу CNN, советники Путина скрывают от президента России данные о больших провалах армии России в войне против Украинского государства. Более того, сам глава Кремля знает об этой лжи. В частности, ему врут о больших потерях в рядах российской армии, а также влиянии санкций Запада на экономику государства-оккупанта.

Дословно из заявления Кларка:

«Владимир Путин прекрасно знает, что ему лгут. Именно поэтому он дает оценки. Он примиряется с этим».

По словам экс-командующего НАТО, система Российской Федерации вынуждает военачальников и советников президента лгать о военных действиях.

«Ведь если ты озвучишь достоверную информацию, но это не сработает, то ты будешь первым расстрелян. Они хорошо умеют друг с другом общаться. Так что никакое большое дело из этого делать не стоит. Для нас это является шоком, но не для них. И Путин знает об этом. Он к вершине добрался благодаря обману. Он прекрасно знает, как система работает».

Ранее появилась информация о возможной встрече между президентом России и Украины Путиным и Зеленским соответственно.