Telegram-канал «Украинский Диалог» опубликовал фрагмент видео, на котором российский диверсант сообщает о нехороших процессах, которые происходят в вооруженных силах страны-агрессора, информирует «НБН».

Гиркин рассказал, что армия кремлевского диктатора столкнулась с серьезной проблемой – в рядах российских захватчиков наблюдается массовая деморализация.

По словам боевика, как только контрактники РФ узнают, что их подразделения будут отправлены на войну в Украину, они разрывают контракты, категорически отказываясь выполнять соответствующий приказ военного командования.

Стрелков заявил, что солдат Путина не пугают угрозы начальства и санкции, кроме того, они пытаются отстоять свое право не вторгаться на территорию соседнего государства в суде.

В своем Telegram-канале экс-офицер ФСБ опубликовал сообщение, которое он получил от одного из российских военных. Солдат рассказал Гиркину, что росгвардейцы массово увольняются, как только слышат малейший намек на отправку в Украину.

Военный добавил, что 12 краснодарских силовиков отказались выполнять приказ о «командировке» в соседнюю страну, подав коллективное заявление в суд, чтобы доказать правоту своих действий.

Также солдат Путина сообщил Стрелкову об 11 омоновцах, которые после отправки в «командировку» прибыли в Ростов-на-Дону и сразу же написали рапорт на увольнение.

В то же время Гиркин предрекает незавидную судьбу оккупантам РФ в Украине. Экс-главарь боевиков «ДНР» объяснил, почему в ближайшие несколько недель для российских захватчиков сложится наихудшая ситуация.