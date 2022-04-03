Как информирует «НБН» со ссылкой на «УП», политик озвучил в «Твиттер» свое мнение по поводу массовых убийств гражданских лиц в Киевской области после того, как увидел фотографии из освобожденной Бучи, что вблизи столицы Украины.

Дословно из сообщения Шарля Мишеля:

«Я реально шокирован фотоснимками, которые врезаются в память, которые свидетельствуют о зверствах, совершенных русской армией на освобожденных территориях Киевской области». К своему твиту европейский политик добавил пометку #BuchaMassacre, что в переводе означает «бучанская резня».

При этом руководитель Европейского совета утверждает, что это является неопровержимым доказательством военных преступлений, которые нужно будет использовать в суде.

Он также добавил:

«Европейский союз помогает Украинскому государству и неправительственным организациям собирать необходимые доказательства для преследования тех, кто виновен во всем этом, в международных судах. Будет новая поддержка. Будут новые сакнкции».

Свое написанное на английском языке сообщение политик завершил двумя словами на украинском языке: «Слава Україні!».

Ранее перед этим мы уже писали о жестком обращении Михаила Подоляка к европейским политикам из-за событий, зверских убийств, которые осуществили российские солдаты в Киевской области.