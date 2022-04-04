Этот конфликт не должен распространяться на наше общество

– сказала Фезер в интервью немецкой газете Neue Osnabrücker Zeitung, информирует «НБН».

Мы всегда напоминаем: что это преступная агрессивная война Путина. Это не война людей с российскими корнями, живущих у нас в Германии

— подчеркнула она.

С момента российского вторжения в Украину в конце февраля немецкие власти, по данным Фезер, зарегистрировали 308 преступлений в отношении лиц российского происхождения, в том числе 15 насильственного характера.

Также интересно, что кроме этого зарегистрировано 109 преступлений в отношении лиц украинского происхождения, из них 13 — насильственного характера.

И в том и другом случаях речь идет как об угрозах и оскорблениях, так и о физическом насилии и порче имущества, сообщила Фезер.

Также ранее мы писали о том, что Шольц вступился за россиян, которых «обижают» за рубежом