Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на опрос, проведенный среди дилеров, и данные «Автостата», сообщает «НБН«.

Наибольшее подорожание – до 60% – касается премиальных машин, поставки которых в РФ ограничены не только из-за проблем с логистикой, но и санкций США, ЕС и Японии.

По данным «Автостата», у 26 официально представленных на рынке РФ автоконцернов, не убравших прайс-листы с сайтов, машины подорожали на 35-45%.

В марте дважды дорожала и Lada – АвтоВАЗ, по данным Автостата, повысил цены на 11-47% в зависимости от модели и комплектации. Стоимость самой популярной иномарки Kia росла на 24-39%

– говорится в статье.

Активнее всего, в среднем на 50-60%, дорожали автомобили верхнего ценового сегмента.

При этом доступность премиальных автомобилей значительно ниже, поскольку США, ЕС и Япония ввели запрет на новые поставки.

Именно здесь – основной дефицит, который будет усиливаться с каждым днем, и мы уже это чувствуем

– говорят участники рынка.

По автомобилям среднего ценового сегмента запасы больше, однако остановлены не только отгрузки, но и локальные производства. Дефицит машин растет

— добавляют дилеры.

Продажи автомобилей американских, европейских и японских марок в марте в РФ практически остановились из-за отсутствия новых поставок, а цены в автосалонах выросли в разы.

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