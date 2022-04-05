Как сообщает «НБН» со ссылкой на британское издание Page Six, владелец футбольного клуба «Челси» Абрамович, чьи банковские счета в США и Великобритании заморожены, отчаянно просит кредиты у своих видных и влиятельных друзей, чтобы платить зарплату персоналу в размере 750 000 долларов в неделю, которая включает в себя затраты на содержание его многочисленныхроскошных яхт.

Но хотя у Абрамовича, устраивавшего ряд звездных вечеринок на своих яхтах и в своем обширном поместье Сен-Барт, много близких друзей в Голливуде, на Уолл-стрит и в мире технологий, его партнеры опасаются давать ему деньги взаймы, даже несмотря на то, что он принимает участие в мирных переговорах между Россией и Украиной.

Источник сообщил Page Six:

Роман просит некоторых из своих ближайших влиятельных друзей позволить ему одолжить 1 миллион долларов. Он говорит, что никогда не пропускал выплату заработной платы своим сотрудникам, которая составляет 750 000 долларов в неделю, и, поскольку его активы заморожены, он не может платить своим людям. Он обратился к голливудскому продюсеру и режиссеру Бретту Ратнеру и семье Ротшильдов, среди многих других, за деньгами, но — хотя они хорошие друзья с Романом — они не согласились дать ему деньги, потому что либо у них их нет наличными или, более того, неясно, каковы последствия их будут ожидать по международному праву.

Ратнер отказался от комментариев, и с Ротшильдами связаться не удалось. Ни тот, ни другой не дали денег Абрамовичу.

Соединенное Королевство и Европейский Союз ввели санкции против Абрамовича, состояние которого, по данным Bloomberg, составляло 14,3 миллиарда долларов, в начале марта после вторжения России в Украину.

Затем активы Абрамовича были заморожены американскими хедж-фондами. Санкции также помешали Абрамовичу получить прибыль от продажи футбольного клуба «Челси» за 3 миллиарда долларов.

Тем временем Абрамович все еще делает все возможное, чтобы сохранить свои активы на плаву, включая участие в мирных переговорах, чтобы положить конец путинскому вторжению в Украину.

55-летний Абрамович сколотил состояние на лихорадке приватизации после распада Советского Союза и был владельцем Millhouse Capital, инвестиционной фирмы, владеющей долями в добыче никеля и производстве стали.

В 2018 году Абрамович передал своей бывшей жене Даше Жуковой недвижимость на сумму 92,3 миллиона долларов в Верхнем Ист-Сайде, согласно городским записям о собственности.

Абрамович с бывшей женой Дашей Жуковой. Фото — pagesix.com

Ирония судьбы заключается в том, что Абравмович владеет как минимум четырьмя яхтами общейстоимостью почти 1,4 миллиарда долларов. Плюс известное поместье Сен-Барт стоимостью 700 миллионов долларов прямо на самом красивом пляже острова Гувенур.

Поместье Абрамовича Сен-Барт на пляже острова Гувенур. Фото — pagesix.com

А его многочисленные роскошные супер-яхты остаются на плаву. Всего несколько дней назад правительство Антигуа подтвердило, что две яхты в его водах связаны с магнатом.

Сообщается, что на Антигуа находится суперяхта Halo и вспомогательное судно Garcon, которые, по данным Financial Times, оцениваются примерно в 40 и 20 миллионов долларов соответственно.

Абрамовичу также принадлежит судно Eclipse стоимостью 700 миллионов долларов — одна из самых больших яхт в мире, длиной 550 футов, с 24 каютами, с экипажем из 70 человек, с пуленепробиваемыми стеклами и системой противоракетной обороны.

Яхта Абрамовича Eclipse. Фото — pagesix.com

Его яхта Solaris стоимостью 600 миллионов долларов немного меньше по размеру, но имеет более современный дизайн. И Solaris, и Eclipse пришвартованы в Турции, где власти не вводят санкции против России, но, по слухам, являются убежищем для олигархов и их денег.

Яхта Абрамовича Solaris. Фото — pagesix.com

Связаться с представителем Абрамовича изданию Page Six не удалось.

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