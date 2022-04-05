Как сообщает «НБН» со ссылкой на британское издание Page Six, владелец футбольного клуба «Челси» Абрамович, чьи банковские счета в США и Великобритании заморожены, отчаянно просит кредиты у своих видных и влиятельных друзей, чтобы платить зарплату персоналу в размере 750 000 долларов в неделю, которая включает в себя затраты на содержание его многочисленныхроскошных яхт.
Но хотя у Абрамовича, устраивавшего ряд звездных вечеринок на своих яхтах и в своем обширном поместье Сен-Барт, много близких друзей в Голливуде, на Уолл-стрит и в мире технологий, его партнеры опасаются давать ему деньги взаймы, даже несмотря на то, что он принимает участие в мирных переговорах между Россией и Украиной.
Источник сообщил Page Six:
Роман просит некоторых из своих ближайших влиятельных друзей позволить ему одолжить 1 миллион долларов. Он говорит, что никогда не пропускал выплату заработной платы своим сотрудникам, которая составляет 750 000 долларов в неделю, и, поскольку его активы заморожены, он не может платить своим людям.
Он обратился к голливудскому продюсеру и режиссеру Бретту Ратнеру и семье Ротшильдов, среди многих других, за деньгами, но — хотя они хорошие друзья с Романом — они не согласились дать ему деньги, потому что либо у них их нет наличными или, более того, неясно, каковы последствия их будут ожидать по международному праву.
Ратнер отказался от комментариев, и с Ротшильдами связаться не удалось. Ни тот, ни другой не дали денег Абрамовичу.
Соединенное Королевство и Европейский Союз ввели санкции против Абрамовича, состояние которого, по данным Bloomberg, составляло 14,3 миллиарда долларов, в начале марта после вторжения России в Украину.
Затем активы Абрамовича были заморожены американскими хедж-фондами. Санкции также помешали Абрамовичу получить прибыль от продажи футбольного клуба «Челси» за 3 миллиарда долларов.
Тем временем Абрамович все еще делает все возможное, чтобы сохранить свои активы на плаву, включая участие в мирных переговорах, чтобы положить конец путинскому вторжению в Украину.
55-летний Абрамович сколотил состояние на лихорадке приватизации после распада Советского Союза и был владельцем Millhouse Capital, инвестиционной фирмы, владеющей долями в добыче никеля и производстве стали.
В 2018 году Абрамович передал своей бывшей жене Даше Жуковой недвижимость на сумму 92,3 миллиона долларов в Верхнем Ист-Сайде, согласно городским записям о собственности.
Ирония судьбы заключается в том, что Абравмович владеет как минимум четырьмя яхтами общейстоимостью почти 1,4 миллиарда долларов. Плюс известное поместье Сен-Барт стоимостью 700 миллионов долларов прямо на самом красивом пляже острова Гувенур.
А его многочисленные роскошные супер-яхты остаются на плаву. Всего несколько дней назад правительство Антигуа подтвердило, что две яхты в его водах связаны с магнатом.
Сообщается, что на Антигуа находится суперяхта Halo и вспомогательное судно Garcon, которые, по данным Financial Times, оцениваются примерно в 40 и 20 миллионов долларов соответственно.
Абрамовичу также принадлежит судно Eclipse стоимостью 700 миллионов долларов — одна из самых больших яхт в мире, длиной 550 футов, с 24 каютами, с экипажем из 70 человек, с пуленепробиваемыми стеклами и системой противоракетной обороны.
Его яхта Solaris стоимостью 600 миллионов долларов немного меньше по размеру, но имеет более современный дизайн. И Solaris, и Eclipse пришвартованы в Турции, где власти не вводят санкции против России, но, по слухам, являются убежищем для олигархов и их денег.
Связаться с представителем Абрамовича изданию Page Six не удалось.
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