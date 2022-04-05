Сразу тридцать конгрессменов Соединенных Штатов Америки потребовали от американского лидера Джо Байдена предоставить Украинскому государству больше оружия. В частности, речь идет о крылатых ракетах класса «земля-воздух», истребителях и противокорабельном вооружении, о чем пишет «НБН» со ссылкой на CNN.

В сообщении отмечается, что запрос американских законодателей к Байдену базируется на списке пожеланий, предоставленном украинскими официальными лицами Капитолийскому холму на минувшей неделе. В нем указаны семнадцать сфер, в которых Украина нуждается в дополнительной помощи.

В частности, речь идет об увеличении поставок зенитных и противотанковых ракет «Стингер» и «Джавелин» соответственно, ведь их запасы в Украине уже заканчиваются. Также есть нужда в беспилотных летательных аппаратах. Все это нужно для того, чтобы украинские Вооруженные силы могли эффективно воевать на Донбассе против российско-оккупационных войск.

Кроме того, отмечается, что «дополнительные самолеты предоставили бы Украине возможность обеспечить более соответствующую защиту городских районов, таких как Мариуполь и Харьков».

Напоследок говорится, что письмо было инициировано членом Республиканской партии из Мичигана Питером Мейером, а также представителями Демократческой партии Джейсон Кроу из Колорадо и Энди Ким из Нью-Джерси.

Подобное заявление об увеличении поставок вооружений Украине также сделали в Бундестаге Германии.