Так, как пишет «НБН» со ссылкой на российские средства массовой информации, бывший президент, экс-премьер-министр России, а нынче заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на высылку дипломатов России из ряда стран Европы.

Так, российский политик отметил, что Москва в ответ примет симметричные меры, и это станет разрушительным для двусторонних отношений.

Дословно из заявления Дмитрия Медведева:

«То, что Польша выслала российских дипломатов – это дешевое продолжение шизоидной кампании по давлению на Россию, которое не даст никаких результатов».

Кроме того, бывший премьер-министр России в ультимативной форме добавил:

«В случае продолжения всего этого, впору повесить на посольства Запада амбарные замки. Так для всех дешевле будет».

Насколько известно, о своем решении выдворить значительное количество дипломатов РФ ранее заявили в Берлине, Польше, Литве, а также Франции.

Кроме того, ранее уже сообщалось, что некоторые из европейских стран решили устроить России транспортную блокаду.