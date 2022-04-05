Как информирует «НБН», о «сильной акции» в Москве сообщает целый ряд телеграм-каналов.

Сообщается, что один активист, который решил провести в столице России такую акцию, лежал в разных местах Москвы на земле. У него за спиной были связаны руки. Именно в таких позах в Буче были найдены мирные жители, убитые российскими фашистами.

Также в Сети появились фотографии с проведенной в Москве акции.

Как известно, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк весьма в жесткой форме обратился к лидерам Европы из-за ситуации, которую сделали в Буче российско-оккупационные войска.