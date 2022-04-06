На заседании Совбеза ООН украинский посол указал на то, что Москва не скрывает, что ведет в его стране войну, о чем свидетельствуют слова дипломата РФ, информирует «НБН» со ссылкой на ASPI News.

Кислица отметил, что Небензю нужно поблагодарить за публичное признание во время пресс-конференции того, что Россия ведет войну против Украинского государства. Украинский посол указал на то, что вместо слова «спецоперация» дипломат страны-оккупанта несколько раз сказал война. Кроме того, Кислица подчеркнул, что Небензя отмечал, что на этой войне убивают мирных жителей.

Напомним, что экс-прокурор Международного трибунала ООН требует от Международного уголовного суда выдать ордер на арест кремлевского диктатора, назвав Путина военным преступником.