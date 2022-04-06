Как информирует «НБН», об этом сообщило агентство Ansa.

Как выяснилось, пожар возник ранним утром. Однако местная пожарная команда быстро его потушила. Неизвестные использовали шины для разжигания огня.

Кроме того, итальянские правоохранители имеют записи с видеокамер наблюдения. По имеющимся данным первоначального расследования, инцидент был умышленным действием.

Сотрудники правоохранительных органов предполагают, что это была демонстративная акция, которая нанесла ограниченный ущерб вилле пропагандиста в населенном пункте Ловено-ди-Менаджо.

Также известно, что огонь горел на шинах, и он был не на территории здания, которое находится на реконструкции. Некоторые прохожие заметили пожар и предупредили пожарную службу. В итоге возгорание было ликвидировано.

Напомним, ранее уже сообщалось о том, что Небензя подставил Путина перед всем миром.