Как информирует «НБН», об этом более подробно говорится в материале The Times.

В частности, в оборонном ведомстве подчеркнули, что сейчас Великобритания рассматривает возможность отправки бронированного транспорта типа Mastiff для нужд Вооруженных сил Украины. Также в помощь нашей стране могут быть отправлены разведывательные или дальнобойные автомобили вроде Chakal.

Помимо того, издание со ссылкой на источники сообщает, что британские Вооруженные силы будут отправлены в страну, которая граничит с Украиной. Там они проведут учения.

В материале отмечается:

«Уже в самые ближайшие дни Великобритания объявит о дальнейшей поддержке Украины. В нее, в частности, войдут противотанковые, зенитные ракеты».

Ранее уже сообщалось о том, что глава правительства Соединенного Королевства Борис Джонсон заявлял о намерении посетить столицу Украины Киев в знак поддержки нашей страны в противостоянии агрессии Российской Федерации.