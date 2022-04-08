Как информирует «НБН», в Министерстве обороны США сообщили, что Украина получит от американской стороны тысячи комплексов «Стингер» и «Джавелин», беспилотных летательных аппаратов Switchblade, а также пятьдесят миллионов патронов.

Данное сообщение было опубликовано оборонным ведомством США после того, как Вашингтон утвердил еще сто миллионов долларов на вооружение для Украинского государства. Однако это сообщение не означает, что в Украину уже прибыло все это вооружение. Говорится о том, что Вашингтон отправлял в прошлом и пообещал отправить в будущем.

В частности, список оружия для Украинского государства вошли более 1400 зенитных комплексов «Стингер», более пяти тысяч «Джавелинов», более семи тысяч других противотанковых систем, сотни беспилотников Switchblade, более пятидесяти миллионов патронов, сорок пять тысяч комплектов бронежилетов и касок, ракетные системы с лазерной наводкой, беспилотные воздушные системы Puma, приборы ночного видения, тепловизионные системы, оптика, а также спутниковая съемка.

Ранее стало известно о том, что администрация президента Джо Байдена одобрила пакет дополнительной военной помощи, в который войдут противотанковые комплексы Javelin на сумму до $100 млн.