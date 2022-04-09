Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на издание Cayman Compass и Агентство финансового информирования Каймановых Островов.

Дословно:

«Каймановы Острова применяют санкции Великобритании и вносят более 800 решений о замораживании активов против российских физических и юридических лиц».

Издание пишет, что по данным источников, власти островов создали рабочую группу, которая будет принимать решение по реализации санкций против России в ответ на вторжение в Украину.

Основная цель этой группы – обсуждать и принимать решения о политике и коммуникациях, возникающих в связи с действующими санкциями.

Отмечается, что группа будет собираться еженедельно для определения действий (учитывая ситуацию), которые «необходимо принять каждым учреждением на внутреннем и международном уровнях».

Кроме того, мы уже писали, что на Багамских островах обнаружили миллиарды долларов россиян