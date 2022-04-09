Пропагандисты России назвали представителя Путина предателем за его признание в том, что ВС РФ несут большие потери на войне в Украине. Также путинистов не устроил желтый галстук Пескова, который он надел на интервью британскому СМИ Sky News, информирует «НБН».

Граждане страны-оккупанта решили, что желтый аксессуар на шею, в сочетании с голубым оттенком на белой рубашке, спикер главы государства выбрал не просто так.

Россияне предположили, что Песков участвует в секретном заговоре в Кремле против «спецоперации», о чем сигнализирует его выбор одежды и аксессуаров для общения с иностранными СМИ. Также они предполагают, что таким способом он «просит пощады на предстоящем трибунале».

Отметим, что Песков не стал отмалчиваться на негодование соотечественников из-за его слов о больших потерях армии России в Украине. Спикер Путина попытался оправдаться за свое высказывание.