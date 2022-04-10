Как сообщает «НБН», местные СМИ пишут, что выходцам из Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и других стран, которые находятся в РФ, «настойчиво предлагают» прийти в военкомат и оформиться для отправки в зону боевых действий.

Это касается как тех, кто получил российское гражданство, так и тех, кто временно проживает в России.

В частности, защитник прав мигрантов Каримжон Ёров пишет, что «вот уже три дня таджики с российским гражданством сообщают о приглашениях в военкомат». Он говорит, что звонившие ему «спрашивали, что будет, если не пойдём в военкомат или если сбежим в другое государство».

Сегодня трое таджикистанцев спросили, что будет если откажемся от гражданства России, какой срок это займёт. А один даже готов был предложить деньги за отказ от гражданства

– рассказал правозащитник.

В военкоматах выходцам из Центральной Азии угрожают проблемами в России. А чтобы подсластить пилюлю, обещат, что избавят от проблем с законом, дадут гражданство РФ, денег и далее по списку, в зависимости от фантазии «майора».

Тем, у кого есть гражданство, отвертеться не получится, ведь в 2013 году в законодательство РФ были внесены поправки, и все молодые люди, получившие российское гражданство, обязаны отслужить в ВС РФ, даже если они ранее служили в армии своего государства.

При этом перед, к примеру, таджикистанскими рабочими встаёт непростой вопрос — то ли возвращаться и защищать родные деревни от талибов, всё более уверенно действующих в приграничье бывшей советской республики, то ли лечь в украинскую землю безо всякой выгоды и славы.

Тем более, что и замена бесславно погибшим в Украине выходцам из Центральной Азии имеется. В настоящий момент в России обсуждают идею нанимать рабочих из Северной Кореи.

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