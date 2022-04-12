Об этом в понедельник, 11 апреля, сообщила представитель Меркель, отвечая на запрос агентства dpa, информирует «НБН» со ссылкой на «DW».

По ее словам, никаких дополнительных заявлений или публичных выступлений на этот счет не планируется.

Замглавы фракции ХДС/ХСС требует от Меркель дополнительных разъяснений

Премьер-министр федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн Даниэль Гюнтер (ХДС) ранее в беседе с информационным порталом The Pioneer заявил:

С учетом имеющихся у нас сегодня знаний, вряд ли кто-то отрицает, что были допущены ошибки и имела место чрезмерная легковерность.

В то же время заместитель председателя парламентской фракции ХДС/ХСС Иоганн Вадефуль в интервью Die Neue Osnabrücker Zeitung выразил надежду, что Меркель даст дальнейшие разъяснения по этому поводу.

Генеральный секретарь ХДС Марио Чая со своей стороны заявил, что Меркель уже не является действующим политиком и при этом четко высказалась против войны РФ в Украине и за меры по противодействию боевым столкновениям.

Этим она четко обозначила свою позицию. Этого достаточно

— уверен он.

Эксканцлер ФРГ поддержала усилия Шольца

Ангела Меркель жестко осудила нападение России на Украину 25 февраля в письменном заявлении и поддержала усилия своего преемника в должности канцлера – Олафа Шольца, направленные на то, чтобы остановить действия президента РФ Владимира Путина в этой войне.

Позже, 4 апреля, эксканцлер ФРГ отвергла жесткую критику в свой адрес со стороны президента Украины Владимира Зеленского за отказ принять Киев в НАТО 14 лет назад.

Федеральный канцлер в отставке Ангела Меркель остается благосклонным к своему решению, связанному с саммитом НАТО 2008 года в Бухаресте

— заявила представительница бывшей главы правительства в ответ на запрос dpa.

В то же время в заявлении еще раз отмечалось, что эксканцлер полностью поддерживает немецкие и международные усилия по прекращению развязанной Россией войны — особенно «с учетом преступлений, о которых становится известно в Буче и других местах Украины».

Ранее мы также сообщали о том, что Шольц ответил на вопрос, не стыдно ли ему за покупку нефти и газа у России