Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Telegram-канал «Быстрый Фокус».
Ранее в СМИ уже появлялась информация о том, что российская журналистка Ксения Собчак, которая создает вид «объективной журналистки», но отрабатывает заказы руководства РФ, покинула Россию. Эпатажная телеведущая утверждала, что это не эмиграция, а ранее запланированная поездка.
Однако все больше источников сообщают, что Собчак перебралась жить в Израиль. И даже получила израильское гражданство.
Кроме того, появилась информация, что Собчак продала свою элитную квартиру в Москве. Недвижимость Собчак продала за 1 миллиард рублей.
При этом российская телеведущая продолжает опровергать информацию о том, что она эмигрировала из РФ.
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