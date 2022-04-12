Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Telegram-канал «Быстрый Фокус».

Ранее в СМИ уже появлялась информация о том, что российская журналистка Ксения Собчак, которая создает вид «объективной журналистки», но отрабатывает заказы руководства РФ, покинула Россию. Эпатажная телеведущая утверждала, что это не эмиграция, а ранее запланированная поездка.

Однако все больше источников сообщают, что Собчак перебралась жить в Израиль. И даже получила израильское гражданство.

Кроме того, появилась информация, что Собчак продала свою элитную квартиру в Москве. Недвижимость Собчак продала за 1 миллиард рублей.

При этом российская телеведущая продолжает опровергать информацию о том, что она эмигрировала из РФ.

Ранее Собчак оскандалилась высказыванием о войне в Украине.