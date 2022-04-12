Как информирует «НБН», в материале DailyMail говорится, что глава Кремля, выступая перед десятками ракет на космодроме Восточный, что на Дальнем Востоке Российской Федерации, настоял на том, что его агрессия по отношению к Украине обязательно завершится успехом, иначе, по его словам, в мире, в результате антироссийских санкций, начнется голод.

Помимо того, он добавил, что «здравый смысл должен восторжествовать». По его словам, Западу обязательно необходимо «вернуться к разуму и принимать взвешенные решения, не теряя собственного лица».

Помимо того, президент России заявил, что Киев якобы отклонился от соглашений, достигнутых во время переговоров в Турции. В итоге, по его словам, переговоры зашли в «тупик».

Путин направил тяжелые вооружения к границе с Финляндией

Что интересно, что такие свои заявления глава Кремля сделал после того, как было обнародовано видео, на котором якобы показано, как тяжелые вооружения России, в том числе и ракетные комплексы, перемещаются к границе с Финляндией, что произошло спустя несколько часов после того, как Путин предостерег Хельсинки от вступления в НАТО.

screenshot — dailymail.co.uk

Ранее военный эксперт Олег Жданов рассказал, зачем Путин устроил встречу с Лукашенко. Специалист предупредил о том, что ситуация накаляется.