Как информирует «НБН» со ссылкой на «Европравду», в своем заявлении спикер комиссии Набилы Массрали на брифинге в Брюсселе заявила:

«Мы наблюдали за сообщениями СМИ о вероятном применении российскими военными химического оружия войсками России в городе Мариуполе после того, как украинские военные имели признаки химического отравления. Мы внимательно следим за всем этим».

Она также отметила, что применение химического оружия, в том числе и химикатов как оружия, в каких-либо условиях является нарушением Конвенции относительно запрета химического оружия, которое, в частности, было подписано и Российской Федерацией.

Спикер добавила:

«Это также военное преступление. Это весьма серьезное нарушение международного гуманитарного права. В полной мере это представляет угрозу для всех нас. К ответственности будут привлечены все, кто использовал химикаты как оружие».

Ранее сообщалось о планах Путина по западным регионам Украины.