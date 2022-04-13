После вторжения армии Путина в Украину, которое сопровождается множеством военных преступлений, Великобритания начала активно отменять все, что связано с русской культурой, информирует «НБН» со ссылкой на телеканал «НТВ».

Впервые за 21 год британский фонд «Советский мемориал» отказался проводить 9 мая церемонию возложение венков в Лондоне к памятнику «27 миллионам погибших советских граждан и военных». Также в столице Соединенного Королевства была отменена выставка «Транссибирская магистраль – самая длинная железная дорога в мире».

Россияне пожаловались на то, что британцы запретили их масленичные блины. Однако больше всего страна-оккупант возмущена решением английского города Ковентри разорвать «братские» отношения со Сталинградом-Волгоградом. В РФ не могут смириться с тем, что теперь Ковентри намерен подружиться с украинским Мариуполем, который беспощадно уничтожает путинские войска.

К слову, Ковентри не единственный город Соединенного Королевства, который заявил, что не намерен дружить со страной-агрессором. О разрыве «побратимских связей» с Ростовом-на-Дону объявил и крупнейший город Шотландии Глазго.

Отметим, что Великобритания помогает Украине одержать победу над российскими захватчиками. На днях британский премьер Борис Джонсон сообщил, что Соединенное Королевство создает новый пакет финансовой и военной помощи для нашей страны.