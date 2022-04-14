Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на «Коммерсант».

Спикер верхней палаты парламента предложила дать соответствующее поручения малому и среднему бизнесу.

Для меня, например, было неким открытием – у нас гвозди импортные, не буду называть страну, откуда идет импорт, – догадайтесь с трех раз. Мы даже гвозди сами не производим в стране, которая выпускает столько металла

— сказала Матвиенко.

В 2020 году импортные гвозди в Россию завозили два главных поставщика — это Беларусь и Китай. Они поставляли в страну по 84,3 и 10,7% от общего объема импорта. Еще 2,1% импорта гвоздей приходилось на продукцию из Финляндии, доля других государств составляла примерно 2,9%.

Также мы писали о том, что с начала войны импорт в РФ упал на 59%