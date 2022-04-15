Как информирует «НБН» со ссылкой на «Украинскую правду», российские пропагандисты распространяют фразу сенатора из РФ о том, что военные действия, которые начала в Украине Российская Федерация, «достаточно скоро уже закончатся». По их словам, оккупанты не собираются «затягивать войну».

Кроме того, в России предрекли, что россияне, которые «отвернулись от родины» из-за войны на территории Украины, столкнуться с «судьбой Мазепы».

Что же касается настроений граждан Украинского государства, известно, что 95 процентов из населения нашей страны уверены в том, что Россия проиграет в начатой ею войне. Однако, количество наших соотечественников, которые не верят в скорейшее прекращения боев, растет.

Буквально накануне с российским ракетным крейсером «Москва» произошел настоящий «аврал». После ракетного удара украинской стороной судно попросту затонуло, что нанесло сильный удар по Путину.