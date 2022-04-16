На Facebook-странице Генштаба ВС Украины сообщили о том, что военкоматы Центрального военного округа ВС РФ, из-за дефицита желающих вступить в ряды армии Путина, прибегли к хитрому маневру, информирует «НБН».

Новая уловка для военнообязанных граждан России заключается в непродолжительной службе. Теперь мужчинам, которые находятся в запасе, предлагают контракты на срок от 3 месяцев до года.

Отметим, что российские вооруженные силы столкнулись с серьезной нехваткой кадров для «спецоперации» в Украине. После сообщений о серьезных потерях оккупантов в соседней стране, мобилизованные россияне начали массово отказываться от службы.

Журналист Роман Цымбалюк рассказал, как обстоит ситуация с призывом в Чебоксарах с 31 марта по 8 апреля. Он назвал смешное количество резервистов, которые изъявили желание воевать.