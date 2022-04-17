Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на Associated Press.

Участники тренировок в этом месяце в Национальном учебном центре говорят по-русски. Вражеская сила, контролирующая вымышленный город Уджен, использует постоянный поток публикаций в соцсетях с ложным обвинением американской бригады в подготовке к нападению.

В ближайшие недели запланированный сценарий обучения для следующей бригады будет сосредоточен на том, как сражаться с врагом, который хочет уничтожить город ракетами, чтобы завоевать его.

Министр армии США Кристин Уормут провела два дня в учебном центре в пустыне Мохаве, наблюдая за тем, как армейская бригада ведет войну против вымышленных «деновианских» сил.

По ее словам, тренировки учитывают проблемы РФ в войне: от оборудования и логистики до коммуникаций и использования Интернета.

Я думаю, что сейчас вся армия смотрит на то, что происходит в Украине, и пытается извлечь уроки.Опыт России и Украины – очень мощная иллюстрация для нашей армии того, насколько важна будет информационная сфера. Мы говорим об этом уже около пяти лет. Но в действительности видеть это и видеть, как Зеленский был невероятно мощным. Это мировая война, которую реальный мир может видеть и наблюдать в режиме реального времени

— заявила Уормут.

Напомним, ранее мы писали о том, что США запустили новые спутниковые системы для наблюдений за российскими военными