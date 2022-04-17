Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение советника главы Министерства внутренних дел Украины Антона Геращенко, российский флот оказался запертым гавани оккупированного города Севастополя и не в состоянии больше планировать наступательные и десантные операции.

Дословно из сообщения Геращенко:

«Как информируют источники в разведке, командование ЧФ РФ запретило кораблям ВМС страны-агрессора выходить из бухты в городе Севастополе. Причем, этот запрет будет длиться до того момента, пока не будет установлена настоящая причина гибели флагмана Черноморского флота России, ракетного крейсера «Москва», а также пока не будут найдены методы эффективного противодействия украинским ракетам, способным уничтожать корабли. Таким образом, флот России оказался практически закрытым в гавани временно захваченного города на Крымском полуострове. Военные корабли РФ больше не могут планировать наступательные, а также десантные операции в территориальных водах Украины из-за существующей угрозы потерять другие суда».

Ранее мы уже писали о том, что в городе Севастополе состоялось прощание с затонувшим ракетным кораблем ЧФ РФ «Москва».