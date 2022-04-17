Об этом на днях сообщило издание The Guardian со ссылкой на членов «иракских ополченцев и региональных разведывательных служб», которые поддерживаются Ираном, информирует «НБН».

По данным журналистов, РПГ, противотанковые ракеты и ракетные комплексы были отправлены в Россию из Ирака при посредничеством Ирана.

Ракетный комплекс Bavar 373 иранского производства, который является аналогом российского С-300, также был передан армии РФ властями Ирана. Официальный Тегеран также мог вернуть России комплексы С-300, которые ранее поставлялись в обратном направлении.

Использование преступного мира, занимающегося торговлей оружием, будет сигнализировать о резком изменении российской стратегии, поскольку Москва вынуждена опираться на Иран, своего военного союзника в Сирии, после новых санкций, вызванных вторжением в Украину

— пишет The Guardian.

После свержения Саддама Хусейна в 2003 году в Ираке развернулись американские и западные войска, США обучали и снабжали иракскую армию для защиты правительства в Багдаде от повстанцев.

По этой причине в стране осталось очень много оружия, большая часть которого перешла в руки поддерживаемых Ираном шиитских ополченцев. Они были включены в состав вооруженных сил Ирака в 2016 году, и выступают против присутствия США в стране.

Реактивные гранатометы и противотанковые ракеты могли доставить в Иран через пограничный переход Саламджа 26 марта, после чего иранские военные передали их в Россию морскими путями.

Нам все равно, куда пойдет тяжелое вооружение, потому что в данный момент оно нам не нужно. Все, что направлено против США, делает нас счастливыми

— сообщил один из представителей Сил народной мобилизации Ирака.

В The Guardian также узнали, что три грузовых судна с контрабандным оружием пересекли Каспийское море и были доставлены в Астрахань.

На днях министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдуллахиан опроверг информацию поставках иракского оружия в Россию.

Также ранее мы писали о том, что Россия сделала предупреждение США насчет поставок оружия в Украину и пригрозила непредсказуемыми последствиями