Как информирует «НБН» со ссылкой на «Лига.НЕТ», подробности в эфире украинского телевидения (общенационального марафона) рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Анна Маляр проинформировала:

«Несмотря на концентрацию российских войск, и их подготовке ко второму этапу эскалации, они имеют весьма серьезные проблемы с личным составом. В том числе, нам поступают множество обращений с желаниями сдаться в плен».

Заместитель руководителя оборонного ведомства Украины отметила, что Минобороны нашей страны работает над этим вопросом, и сегодня будет в очередной раз распространена информация для российских военнослужащих, каким образом они могут сдаться в плен.

Напоследок Маляр подчеркнула, что деморализация военных РФ набирает весьма серьезные обороты. Также она добавила, что россияне в настоящее время несут невероятно большие потери на фронте.

Что интересно, что в эфире российского ТОП пропагандиста Соловьева внезапно заявили о необхоимости завершить войну в Украине.