Как информирует «НБН», свое видеообращение по данному поводу Буряк опубликовал на странице в социальной сети Facebook.

Буряк сообщил, что захватчики из России похитили его шестнадцатилетнего сына Владислава:

«Похитили моего сына. Россияне похитили его на блокпосте в Васильевке. Моему сыну всего шестнадцать лет. Я не знаю, где сейчас находится мой сын. Пожалуйста, помогите мне. Пусть весь мир знает, что здесь детей похищают россияне. Помогите, чтобы мой сын как можно скорее вернулся домой».

Согласно материалу, обнародованному «Эспрессо», автотранспортное средство держали на блокпосте на протяжении трех часов. После этого всех, кроме шестнадцатилетнего юноши, отпустили. Знакомые рассказали, что умоляли отпустить Влада, однако все это оказалось зря.

Ранее о перестрелке между силами России и боевиками ОРДЛО в Херсонской области заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.