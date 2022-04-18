Как информирует «НБН» со ссылкой на Meduza, пользователь Дмитрий Шкребец написал пост о том, что его сын Егор Шкребец проходил срочную службу на крейсере, а после уничтожения флагмана его внесли в списки «пропавших без вести». Мужчина в своем обращении попросил распространить свой пост, «подонки не замяли эту страшную трагедию». Кроме того, он добавил, что посвятит свою жизнь тому, «чтобы правда в этой истории победила».

Дословно из сообщения мужчины:

«Непосредственные командиры крейсера «Москва» сообщили мне, что мой сын-срочник не числится среди раненных и погибших. Мне сказали, что он был внесен в список «пропавших без вести». Он был срочником, который не должен был принимать участие в боевых действиях. Ребята, он просто пропал в открытом море?! После того, как я пыталась уточнить данные о том, что же там произошло, командир корабля, а также его заместитель, перестали выходить на связь. Я у них прямо спросила, почему вы офицеры живы, а мой сын, солдат срочной службы, погиб?».

Кроме того, еще одна женщина сообщила в социально сети, что ее сын Марк Тарасов также «пропал без вести» на крейсере «Москва».

Ранее эксперт рассказал о судьбе членов экипажа крейсера «Москва».