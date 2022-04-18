На своей Facebook-странице Копытько рассказал, что выжившим членам экипажа флагманского ракетного крейсера «Москва» закрывают рот, чтобы они не рассказывали правду об уничтожении корабля, информирует «НБН».

Как сообщил блогер, в Севастополе командование ЧФ РФ и вышестоящее начальство устраивает разъяснительные беседы для членов экипажа и их родственников. Семьям погибших и пропавших без вести дают понять, что их благосостояние зависит от их молчания. Они могут не получить компенсации за смерть близких из-за крушения крейсера, а также не рассчитывать на служебные квартиры и возможность проживания в Крыму.

Выжившим членам экипажа настойчиво дают понять, что теперь их считают лузерами, из-за «особого таланта угробить такой корабль», кроме того, если хоть один раскроет рот о произошедшем с кораблем – пострадают все. Сейчас их дальнейшая карьера зависит от благоразумия всего коллектива.

По словам Копытько, в российской флотской среде активно обсуждается скотское отношение к экипажу «Москвы», также появился риск рукотворных поломок кораблей моряками, которые не хотят страдать в ходе «путинской авантюры».

Отметим, что новость о затонувшем крейсере «Москва» вызвала ярость кремлевского диктатора. Политолог РФ Валерий Соловей утверждает, что Путин был в бешенстве, когда узнал, что корабль затонул из-за удара ВСУ.