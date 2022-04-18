Как сообщает «НБН» со ссылкой на Figaro, об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного La France insoumise.

В цифровом опросе приняло участие около 215 тыс. человек, голосовавших за Меланшона в первом туре.

37,65% из них предпочитают пойти на голосование во втором туре, однако отказать в поддержке обоим кандидатам. А вторая треть — 33,4% готовы отдать голоса за действующего президента Эманюэля Макрона.

Еще около 29% избирателей Меланшона не собираются голосовать во втором туре.

Напомним, Жан-Люк Меланшон получил в первом туре 21,95% голосов, лишь минимально отстав от прошедшей во второй тур Марин Ле Пен. Именно поэтому позиция его сторонников может стать решающей во втором туре. При этом сам Меланшон, в отличие от большинства других кандидатов в президенты, не стал напрямую поддерживать кого-либо во втором туре.

В то же время, он неоднократно призывал своих сторонников «не давать ни одного голоса Марин Ле Пен».

Несмотря на то, что в последней кампании Ле Пен сменила риторику с националистической на социальную, в окружении Меланшона советуют «не ошибиться с социальным обманом Ле Пен».

Ранее мы уже писали о том, что Макрон и Ле Пен встретятся во втором туре президентских выборов во Франции