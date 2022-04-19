Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение русскую службы ВВС в Телеграм, глава оборонного ведомства РФ сделал заявление о том, что Российская Федерация «последовательно выполняет план освобождения» самопровозглашенных Луганской и Донецкой «народных республик».

Министр обороны России также заявил, что Соединенные Штаты Америки и иные страны Запада делают все, чтобы затянуть ход войны «по максимуму».

Дословно из сообщения Шойгу:

«Нарастающие объемы поставок иностранного вооружения наглядно демонстрируют их намерения провоцировать режим Киева вести боевые действия «до последнего украинца».

Насколько известно, министр обороны России на протяжении последнего времени весьма редко появляется на публике. Также очень редко он делает какие-либо заявления.

В средствах массовой информации, в марте месяце появились слухи о проблемах здоровья у министра обороны РФ.

Ранее в Министерстве обороны России прокомментировали ситуацию с ракетным крейсером «Москва».