Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Радио Свобода, чиновник Минобороны Соединенных Штатов Америки на закрытом брифинге, восемнадцатого апреля, заявил:

«Я не видел сообщений, которые бы указывали на то, что западное оружие было сбито российской стороной. Мне ничего на этот счет неизвестно. Я ничего по этому поводу не видел. Ни одного самолета не было сбито. Нет ни единого признака того, что россияне нанесли удар по содержимому помощи».

Ранее 16 апреля представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что якобы российскими средствами противовоздушной обороны в районе города Одесса был сбит в воздухе украинский военно-транспортный самолет, который доставлял большую партию вооружения, поставленную в Украине с западных стран.

Ранее в США рассказали об уникальности украинского ракетного комплекса «Нептун», который потопил ракетный крейсер «Москва».