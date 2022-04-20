Как информирует «НБН» со ссылкой на СМИ, сайт Кремля сообщил об испытании такого вооружения доложили президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Также было показано видео запуска.

В свою очередь Владимир Путин заявил, что такому вооружению в мире нет аналогов, и долго еще не будет. «Это уникальное оружие будет укреплять боевой потенциал наших Вооруженных сил», — подчеркнул глава Кремля.

Также президент государства-оккупанта добавил, что такое вооружение надежно обеспечит безопасность Российской Федерации от внешних угроз, а также заставит задуматься тех, кто попытается угрожать России.

Согласно словам Путина, такого рода ракета может «преодолевать все современные средства противоракетной обороны». Он утверждает, для создания ракеты были использованы только отечественные детали, компоненты и узлы, что якобы упростит серийный выпуск комплекса предприятиями ОПК.

Ранее уже сообщалось о том, с кем Путин принимал решение о вторжении войск РФ в Украину.