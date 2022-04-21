Как информирует «НБН», он рассказал об этом в интервью ЕП.

В частности, Мишель отметил, что принципиального согласия Европейского Совета на поставки для нужд Вооруженных сил Украины вооружения удалось достичь еще в феврале месяце, хотя еще вначале переговоров он не был уверен в успехе.

Мишель добавил:

«Я очень хорошо помню, как спустя два дня после начала войны украинский лидер Владимир Зеленский позвонил мне, попросив координировать предоставление Киеву оружия. Это было весьма сложным решением для ЕС. Мы никогда такого не делали еще. Однако спустя несколько часов нам удалось справиться».

Кроме того, президент Европейского Совета отметил, что той помощи, которая была предоставлена Украине на протяжении последних двух месяцев недостаточно, и потому партнеры Киева будут делать еще больше.

Напоследок он добавил:

«Нам необходимо поставлять вам тяжелое оружие. Об этом много новостей, конечно же, исходя из соображений безопасности, не будет. Однако мы придерживаемся своих обязанностей поставить вам это оружие. Это первое. Это весьма важно и очень срочно».

Ранее стало известно о встрече премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена в Вашингтоне.