Как информирует «НБН», Байден сообщил о встрече с Денисом Шмыгалем на своей странице в социальной сети «Твиттер».

Дословно из сообщения Байдена:

«Я и Денис Шмыгаль сегодня утром провели встречу. В ходе разговора я передал нашу неизменную приверженность поддержке Украины перед лицом жестокой агрессивной войны России. У нас была хорошая дискуссия».

Кроме того, Байден добавил, что Денис Шмыгаль благодарил народ Штатов за поддержку, значение которой хорошо понимает Киев.

«Мы говорили о том, чтобы удержать всех вместе с точки зрения Европейского Союза, Европы, а также других, чтобы жестокость Путина была остановлена», — добавил Байден.

Кроме того, насколько известно, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украинскому государству на сумму в 800 миллионов долларов США. Он анонсировал, что Вашингтон запретит аффилированным с Российской Федерацией кораблям заходить в порты Америки.

Насколько известно, Байден также высказал восхищение действиями бойцами Вооруженных сил Украины.