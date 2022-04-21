Как информирует «НБН» со ссылкой на заявление пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, которую цитирует CNN, в США знали об испытаниях Россией ракеты «Сармат», но угрозы в этом не видели.

Цитата из заявления Псаки:

«Российская Федерация должным образом уведомила Вашингтон согласно со своими обязательствами по новому договору СНВ относительно того, что планирует опробовать эту межконтинентальную баллистическую ракету».

В Штатах не сочли это испытание угрозой для своего населения или же союзников Вашингтона.

При этом Псаки добавила, что департамент сейчас остается сосредоточенным на незаконной и неспровоцированной агрессии РФ против Украинского государства.

Помимо прочего, Псаки отметила, что испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Российской Федерацией не изменит позицию Белого дома относительно помощи Украине.

Пресс-секретарь Белого дома напоследок добавила, что Вашингтон будет продолжать оказывать военную помощь Украине, а также помощь в области безопасности.

Ранее заявление о войне в Украине и поставках для нужд ВСУ вооружения сделал заявление секретарь СНБО Алексей Данилов.