Как информирует «НБН» со ссылкой на «Европравду», Франция поставит Киеву партию противотанковых ракет Milan, а также САУ Caesar. Об этом в интервью изданию Ouest-France сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

Отвечая на вопрос о том, сетуют ли критики на недостатки в снабжении вооружений Германией и Францией, Эммануэль Макрон ответил, что позавчера он имел диалог относительно этого вопроса с Олафом Шольцем.

В сообщении Макрона отмечается:

«Мы, как и прежде, поставляем значительное количество оборудования, от Milan до Caesar. В частности, несколько видов оружия мы передаем Украине. Полагаю, что нам нужно продолжать идти по этому пути. Однако здесь существует красная линия. Она заключается в том, чтобы не поступать в военные действия».

Ранее Эммануэль Макрон уже сделал заявление относительно того, нужен ли Франции российский газ.