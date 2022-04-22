Об этом сообщает «НБН».
Российская гимнастка, предполагаемая любовница президента РФ Владимира Путина Алина Кабаева появилась в России. Давняя пассия главы Кремля посетила репетицию спортивного фестиваля, который проводится в честь нее на территории страны-агрессора.
Свежими снимками Кабаевой поделилась тренер Екатерина Сиротина в социальной сети Instagram.
Пользователи социальной сети отметили, что внешний вид Кабаевой немного изменился – ее лицо стало более свежим и подтянутым. Однако многим было сложно узнать гимнастку. Люди подозревают, что любовница диктатора РФ воспользовалась услугами пластического хирурга. В сети выразили предположения, что, возможно, у Кабаевой и Путина один пластический хирург на двоих.
«Кабаева стала совсем на Путина похожа. Один хирург на семью», — пишут пользователи.
Кроме того, внимательные пользователи обратили внимание, что на безымянном пальце гимнастки сверкает обручальное кольцо.
Также под публикацией Сиротиной украинцы и граждане других стран напомнили, что пока Кабаева в России проводит спортивный фестиваль, в Украине в это время гибнут дети от российских бомб и ракет.
«Путин убивает детей в Украине».
«Местный шабаш», — пишут пользователи.
Ранее в СМИ появилась информация, что Кабаева вместе с потомками Путина может прятаться в Швейцарии.
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