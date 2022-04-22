Страна-оккупант озвучила свои главные задачи на втором этапе «спецоперации» в Украине, информирует «НБН» со ссылкой на российское государственное информационное агентство «ТАСС».

Замкомандующего ЦВО РФ заявил, что вооруженные силы России планируют взять под контроль над Донбассом и югом Украинского государства.

По его словам, контроль над восточными украинскими регионами позволит путинским войскам создать сухопутный коридор в Крымский полуостров и оказывать воздействие на жизненно важные объекты армии Украины.

Также российские захватчики планируют использовать контроль над югом Украины, создав себе еще один выход в Приднестровье, где «отмечены факты притеснения русскоязычного населения».

Ранее глава внешнеполитического ведомства страны-агрессора Сергей Лавров озвучивал новую цель войны в Украине. Российский министр заявил, что у «спецоперации» начался новый этап.