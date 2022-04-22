Как информирует «НБН» со ссылкой на интервью заместителя государственного секретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд изданию Европейская правда, Вашингтон доносит до российского президента Владимира Путина сигнал относительно того, что такой шаг будет иметь полностью катастрофические последствия для него и всей Российской Федерации.

Нуланд подчеркнула, что Путин уже отдавал приказ о совершении ужасных, сверхтяжких военных преступлений. Как следствие, в дальнейшем возможно все. По ее словам, «нужно быть готовыми к использованию Российской Федерацией различных типов оружия, последствия чего будут просто катастрофическими».

Дословно из заявления Виктории Нуланд:

«Мы в настоящее время, и другие представители трансатлантического сообщества, весьма настойчиво доносим до Владимира Путина сигнал о том, что такие действия станут катастрофой не только до Украины, но и для мира. Более того, такие действия будут иметь абсолютно катастрофические последствия для самого Путина и Российской Федерации».

Ранее сообщалось о том, почему Путин не объявит всеобщую мобилизацию в России.