Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение спикера Пентагона Джона Кирби во время пресс-брифинга, уже более двадцати стран согласились прибыть на вышеуказанную встречу.

Согласно словам Кирби, перечень государств, которые будут обсуждать предоставление помощи Украинскому государству, может в значительной мере расшириться.

Представитель Пентагона отметил:

«К участию были приглашены порядка четырех десятков стран. Ответы продолжают поступать. Однако уже сейчас я могу подтвердить, что более двадцати приглашенных государств согласились принять участие в этой встрече».

Также известно, что данное мероприятие будет проводиться не под эгидой Североатлантического Альянса, хотя среди приглашенных стран есть и те, которые являются членами Организации Североатлантического договора.

Отмечается, что это будет встреча государств, которые готовы обеспечивать оборонную помощь Украинскому государству, как на нынешнем этапе, так и в долгосрочной перспективе.

Кирби подчеркнул:

«Одна из вещей, на которой Ллойд Остин, глава Минобороны США, хочет акцентировать внимание во время встречи в Рамштайне, это начало дискуссии с государствами, имеющими такую же точку зрения, относительно долгосрочных отношений в сфере обороны, в которых будет нуждаться Украинское государство в дальнейшем».

Ранее в Вашингтоне заявили, что Штаты не исключают возможности применения Россией ядерного оружия против Украины.